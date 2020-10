„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 23. Oktober : Geheimtraining und Abfahrt nach Mainz

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 23. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bittet Cheftrainer Marco Rose seine Mannschaft am Nachmittag zum Abschlusstraining, das noch am Borussia-Park stattfinden wird. Dann wird Rose wissen, welche Spieler die Partie gegen Mailand körperlich gut verkraftet haben und wen er am Wochenende vielleicht eher für die Partie gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr) schont. Nach dem Training geht die Reise für die Fohlen weiter. Nachdem sie am Donnerstag aus Mailand zurückgekommen sind, heißt das Ziel nun Mainz. Dort findet am Samstag (15.30 Uhr) das nächste Bundesliga-Spiel statt.