5./6./7. August: Erster Bundesliga-Spieltag

Eher unwahrscheinlich, dass die DFL die Saison wieder von Gladbach und vom FC Bayern eröffnen lässt. Vergangenen August gab es ein 1:1, Alassane Plea schoss das erste Tor der Saison. Nach dem 15. Spieltag am 13. November geht es dann in die WM-Pause, der 16. Spieltag beginnt am 20. Januar 2023, am 27. Mai endet die Saison.