Auswirkungen auf Bundesliga-Ansetzungen Borussias theoretischer Halbfinal-Termin im DFB-Pokal steht fest

Zurück in die Gegenwart: Die beiden Halbfinals werden im Free-TV gezeigt, ebenso Gladbachs Viertelfinale in Saarbrücken. Während Leverkusen und Düsseldorf ihre Halbfinal-Prämien in Höhe von 3,44 Millionen Euro bereits sicher haben, hat das Spiel beim Drittligisten für die Borussen auch aus finanzieller Sicht eine enorme Bedeutung. Bei einem Sieg hätte der Klub sich in Summe bereits Prämien in Höhe von 6,68 Millionen Euro erspielt – Geld, das unter anderem dazu genutzt werden könnte, Leihspieler Jordan Siebatcheu fest zu verpflichten, dessen Kaufoption bei rund fünf Millionen Euro liegt.