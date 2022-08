Hertha als warnendes Beispiel : Gegnerisches Tempo ist eine Herausforderung für Borussias Abwehr

Foto: dpa/Marius Becker 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bayern aussehen

Mönchengladbach Das Spiel gegen die Hertha zeigte es: Viel Geschwindigkeit in der gegnerischen Offensive kann den Borussen Probleme bereiten. Gegen Berlin gelang es mit Glück und Geschick, kein Tor zu kassieren. Was die Gladbacher beherzigen müssen, um schnelle Gegner in Schach zu halten.