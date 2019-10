Kramer und Borussia sind Spitzenreiter : „Werde sicher häufiger auf die Tabelle schauen“

Foto: AFP/INA FASSBENDER Da steht es Grün auf Weiß: Borussia ist nach dem siebten Spieltag Erster in der Bundesliga.

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist nach dem 5:1 gegen Augsburg nach acht Jahren wieder Tabellenführer der Bundesliga. Bereits vor dem Anpfiff setzte Trainer Marco Rose dieses Thema auf die Tagesordnung. Die Profis genießen den Moment.

Die Geschichte von Borussia Mönchengladbachs Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga begann schon am Abend vor der 5:1-Gala gegen den FC Augsburg. Gladbach-Trainer Marco Rose hatte nach dem 1:1 von Schalke 04 gegen Köln unzählige SMS von Bekannten geschickt bekommen mit dem Hinweis, dass er mit seinem Team am nächsten Tag die Tabellenführung übernehmen könne. Ab diesem Moment war dieses Thema präsent bei Gladbach – und Rose wollte es auch nicht vor seinen Spielern totschweigen.

„Ich habe die Jungs gefragt, ob auch sie solche Nachrichten bekommen haben“, erklärte Rose am Sonntag. „Mir war es wichtig, das zu thematisieren, denn es war da, nur keiner hat darüber gesprochen. Und das wollte ich, und wir haben uns gesagt, dass wir diese Möglichkeit auch ergreifen müssen – nicht durch reden, sondern auf dem Platz.“

Und das zeigten die Gladbacher auch. In der 13. Minute stand es schon 3:0 für die Niederrheiner durch den Führungstreffer von Denis Zakaria (2.) und den Doppelpack durch Patrick Herrmann (8./13.). Borussia zeigte in dieser Phase das, was den Ansatz von Rose ausmacht. „Sie haben uns mit ihrer Qualität am Anfang zerlegt“, resümierte Gäste-Trainer Martin Schmidt. „Wir hatten gute Momente im Gegenpressing, und wir haben mit dem Ball diesmal sehr oft die richtigen Lösungen gefunden. Das war das, was uns in den vergangenen Wochen etwas gefehlt hat“, sagte Rose.

Doch auch schon in dieser Zeit stimmten die Ergebnisse bei Gladbach. 16 Punkte haben sie nun in den ersten sieben Spielen geholt, und gegen Augsburg traten sie auch erstmals in einer gesamten Partie auf wie eine Mannschaft, die eine solch starke Bilanz hat. „Diese Ausbeute war harte Arbeit, wir blicken auch gerne auf die Tabelle, aber sie sollte unseren Blick nicht vernebeln“, sagte Sportdirektor Max Eberl. „Wir haben viele Punkte verdient geholt, aber nach der Länderspielpause haben wir richtige Tests vor uns, die zeigen, wie weit wir wirklich sind.“

In zwei Wochen spielt Gladbach als Tabellenführer beim Titelanwärter Borussia Dortmund, in der Europa League geht es zweimal gegen den AS Rom, in der Liga sind dann Frankfurt und Leverkusen die Gegner. Doch erstmal ist auch Genießen angesagt. „Ich werde in den zwei Wochen sicher mal häufiger auf die Tabelle schauen“, freute sich Christoph Kramer über die Bundesliga-Spitze. Auch Tony Jantschke betonte: „Als Fan würde ich mir heute auf jeden Fall ein Bier aufmachen. Oder auch fünf. Für jedes Tor eins.“

Die Freude über das Ergebnis und die daraus resultierende Tabellenführung war dennoch getrübt. Alassane Plea, Stefan Lainer und Matthias Ginter wurden verletzt ausgewechselt. Plea war schon angeschlagen und hatte wieder Schmerzen, seine beiden Teamkollegen zogen sich neue Blessuren zu. Wie schlimm es um Ginter (Schulterverletzung) und Lainer (Bänderverletzung) steht, werden MRT-Untersuchungen zeigen. „Wir müssen schauen, wie schlimm es ist, aber das tut uns schon richtig weh, das schmälert die Freude“, sagte Rose.