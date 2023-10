Talentscouting Wie Luxemburg für Borussia zu einem spannenden Markt geworden ist

Mönchengladbach · In den vergangenen Jahren hat Borussia das Scouting in Luxemburg intensiviert. Fünf Nachwuchsspieler hat der Klub mittlerweile aus dem Großherzogtum verpflichtet, darunter Yvandro Borges Sanches. Was den Markt und die Talente dort auszeichnet, und wie Roland Virkus die Entwicklung sieht.

14.10.2023, 20:54 Uhr

Der Luxemburger Tiago Pereira Cardoso spielt seit 2022 bei Borussia Mönchengladbach und gilt als großes Torwart-Talent. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Van der Velden

Sagt Ihnen der Name Robert „Roby“ Langers noch etwas? Der Stürmer spielte von 1980 bis 1982 für Gladbach, brachte es in dieser Zeit aber nur auf drei Pflichtspiel-Einsätze und wechselte schließlich zu Olympique Marseille. Das Besondere: Langers war der erste Luxemburger, der für Borussia spielte – und sollte zwei Jahrzehnte lang der einzige bleiben. Erst die Verpflichtung Jeff Strassers im Jahr 2002 sorgte dafür, dass Gladbach-Fans mal wieder ins benachbarte Großherzogtum schielten.