Las Vegas statt Gladbach : Warum Louis Hiepen in die USA wechselt

Louis Hiepen wechselt zur University Nevada Las Vegas. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Mönchengladbach Der 19-jährige Louis Hiepen kehrt Borussia Mönchengladbach den Rücken. Er studiert und spielt künftig in der US-amerikanischen Glücksspiel-Metropole Las Vegas im Bundesstaat Nevada.

Das fußballerische Leben von Louis Hiepen hat sich bislang in einem überschaubaren Radius abgespielt. Er hat einst beim Mönchengladbacher Kreisligisten SC Hardt angefangen, dann ist er mit acht Jahren zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Der Borussia-Park ist kaum drei Kilometer Luftlinie vom Sportplatz in Mönchengladbacher Stadtteil Hardt. Das ändert sich jetzt gewaltig: Hiepen wird künftig für die Fußballmannschaft der University Nevada Las Vegas (UNLV) spielen.

Hiepen war elf Jahre lang Borusse, in der vergangenen Saison war er aus der U19 in die U23 aufgerückt. Der Vertrag lief bis 2021, er wollte versuchen, sich im Regionalliga-Team zu etablieren und auch ausloten was geht in Richtung Profi-Team. Er lebte seinen Fußball-Traum, als Gladbacher für Borussia zu spielen. Doch weil er sich zu Beginn der Saison den Knöchel bracht, machte er nur ein Spiel. Als er wieder bereit war, kam Corona. „Es ist unglücklich gelaufen“, gesteht er.

Info Vater Réne Hiepen machte Gladbach-Film Louis Hiepen ist der Sohn von Moderator, Kommentator und Produzent René Hiepen. Der gebürtige Wegberger berichtete u.a. von Fußball-WMs und drei Olympischen Spielen. 2015 war er Produzent des Films „Die Elf vom Niederrhein - Auf, auf, auf in die Champions League“.

Dann kam das Angebot aus Las Vegas. Ein Stipendium für drei bis vier Jahre, eine duale Ausbildung also, als Fußballer und Student. „Das ist eine sehr gute Mischung“, sagt Hiepen. Er hatte das Gefühl, dass nach elf Jahren bei Borussia etwas Neues kommen musste, zumal er erlebt hatte, wie dünn das Eis auf dem Weg in den Profi-Fußball sein kann. „Es war schon im letzten A-Jugend-Jahr nicht so gut gelaufen für mich. Und dann das Verletzungspech in dieser Saison. Klar, dass man sich da Gedanken macht“, sagt Hiepen, der zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hatte, als er während der „Bundesliga Home Challenge“ bemerkenswert zweimal an der Spielkonsole auftrumpfte für Gladbach.

Sein Berater Bernd Krauss, der selbst früher für Borussia spielte und Gladbach als Trainer 1995 zum Pokalsieg führte, hat ihm geraten, den Weg zu gehen. „Es ist eine super Sache, man weiß nie, wie es im Fußball geht, darum ist es gut, eine Alternative zu haben“, sagt Krauss. „Ich kann mich für mein Leben absichern mit dem Studium und habe zugleich die Möglichkeit, nach dem Ablauf des Studiums noch Profi zu werden“, sagt Hiepen. Natürlich kann die nordamerikanische Profiliga, die Major League Soccer (MSL), ein Ziel sein.

Dass das Team University Nevada Las Vegas (UNLV), ein Sprungbrett in die erste Klasse des US-Fußball sein kann, hat ein anderer gebürtiger Mönchengladbacher und Ex-Borusse kürzlich erlebt: Timo Mehlich (22), der 2016 zur UNLV gewechselt war, wurde im Januar von Meister Seattle Saunders gedraftet, der ihn dann an den Zweitligisten Rio Grande Valley FC Torros weitergab.

Hiepen ist auch jetzt nicht der einzige Deutsche der sich im Team der UNLV für eine Profikarriere bewerben will. Der Stürmer Valentin Hafner wechselt vom SSV Ulm zu den „Rebels“. Und es ist auch ein weiterer Gladbacher dort: Nicolas Clasen (23). Der Mittelfeldmann ist Stammkraft des Uni-Teams. Der gebürtige Kölner Lucas Betz (22), der von 2014 bis 2017 Borusse war, ist Torwart der „Rebels“. Die deutsche „Kolonie“ im US-Wüstenstaat machte Hiepen den Einstieg dorf leichter.