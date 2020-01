Borussias Talent : Famana Quizera ist bereit für den nächsten Schritt

Famana Quizera (l) ist auf dem Weg zurück auf den Rasen. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Der junge Portugiese Famana Quizera ist nach seiner Schulterverletzung in der Reha. Bis Anfang Februar soll er fit sein und dann vermehrt bei den Gladbacher Profis trainieren.

Die bisherige Saison von Famana Quizera ist schnell zusammengefasst. Nur zwei Spiele machte der schmale Portugiese für Borussias U19. Eins in der A-Junioren-Bundesliga gegen Schalke 04 (2:1) und eins im DFB-Pokal beim Nachwuchs von Kickers Offenbach (3:1), insgesamt spielte er 180 Minuten, in denen er drei Tore erzielte. Dann verletzte er sich an der Schulter, wurde im September in Berlin operiert und fehlte monatelang. Nun ist er in der Reha und somit auf dem Weg zurück auf den Rasen.

Er will den nächsten großen Schritt machen nach einem halben Jahr, in dem er lernen musste geduldig zu sein. Was einen Kerl wie Quizera, der eine ganz intime Beziehung zum Ball hat, besonders trifft ist, dass er nicht Fußballspielen kann. Er hat den Fußball im Kopf und im Herzen, es gibt nichts darüber oder daneben – und dann konnte er nicht und durfte nicht. „Es ist sehr wichtig, dass er gut aus der Verletzung herauskommt. Da muss alles stimmen. Darum macht er die Reha bei den Profis, da wird herausragende Arbeit gemacht“, sagt Borussias Jugenddirektor Roland Virkus.

Deswegen soll Quizera wohl auch mit ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera reisen am 5. Januar, um dort von der medizinischen Abteilung engmaschig betreut zu werden. Übergangstrainer Eugen Polanski, der Leiter Medizin und Prävention des Klubs, Andreas Schlumberger, und Teamarzt Ralf Doischer haben alles rund um Quizera so organisiert, dass das aktuell wohl größte Talent im durchaus hoffnungsvollen Fohlenstall möglichst bald wieder einsatzbereit sein wird. „Das Ziel ist, dass er beim ersten Bundesliga-Spiel der U19 am 2. Februar zu Hause gegen Preußen Münster wieder da ist oder spätestens eine Woche später in Dortmund“, sagt Virkus.

Quizera, der 2018 aus dem Nachwuchs vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon ins Borussen-Internat wechselte, soll immer wenn es möglich ist bei Marco Rose trainieren. Der Cheftrainer ist sehr angetan von Quizera, der auch schon in Testspielen der Profis mitwirken durfte. Gerade im Rauten-System kann er zum Beispiel als der Mann hinter den Spitzen wirksam sein mit seiner Torgefahr und seinem Spielverständnis.

Es mal in den Profikader zu schaffen in der Rückserie ist sicherlich ein Ziel für Quizera, doch soll er eigentlich weiter in der U19 spielen. Weswegen Conor Noß, wie Quizera ein Mischwesen aus Zehn und Neuneinhalb, also ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein spielmachender Stürmer, vor dieser Saison in die U23 hochgezogen worden ist. Der irische U19-Nationalspieler soll die Körperlichkeit, die in der Männer-Regionalliga mehr gefragt ist, lernen. Quizera hingegen soll in der U19 noch seinen Spieltrieb ausleben.

Allerdings unter Realbedingungen: „Er muss auch lernen, defensiv zu denken und zu arbeiten“, weiß Virkus. Für den portugiesischen Feingeist, der auch als 17-Jähriger in der höheren Altersklasse definitiv schon ein Unterschiedsspieler ist mit all seinen Qualitäten, ist das ein Umdenkungsprozess.

Eingelebt hat sich Quizera in Deutschland, er besucht das Berufskolleg in Gladbach, versteht fast alles in Deutsch und spricht auch schon ein bisschen. Doch er ist ohnehin keiner, der viele Worte spricht, auch nicht in seiner Muttersprache. Seine Sprache ist der Fußball und da will er alsbald wieder schöne und erfolgreiche Geschichten erzählen.