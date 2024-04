Fohlenfutter-Reporter tippen Endspurt Rutscht Borussia noch unten rein oder rettet sie sich frühzeitig?

Da sich die drei Mannschaften unten in der Tabelle in historisch gesehen noch schwächeren Sphären bewegen, beträgt der Vorsprung auf Platz 16 trotzdem acht Punkte. Doch wie lange bleibt das so? Wann befreit sich Borussia? Oder muss sie bis zum Ende zittern? Unsere vier Fohlenfutter-Reporter haben den Tabellenrechner angeschmissen und die letzten sieben Spieltage getippt.