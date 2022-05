Markus Weinzierl (vereinslos)

Nicht nur Hütter erklärte unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel seinen Abschied, auch Weinzierl hört auf. Seine zweite Periode beim FC Augsburg war weniger erfolgreich als die erste. 41 Punkte in 37 Ligaspielen holte der FCA lediglich. Zuvor war der einst gehypte Weinzierl nach nur einem Jahr beim FC Schalke entlassen worden und hatte den VfB Stuttgart in der Abstiegssaison 2018/19 lediglich ein halbes Jahr gecoacht. In Gladbach war 47-Jährige 2016 im Gespräch, als Manager Max Eberl schließlich doch an André Schubert festhielt.