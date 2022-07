Borussias Defensive : Gladbach sucht den neuen Abwehrchef

Mönchengladbach Wer wird der Nachfolger des zum SC Freiburg abgewanderten Matthias Ginter? Marvin Friedrich, Nico Elvedi und Jordan Beyer kommen infrage, doch so recht will sich keiner auf die Rolle festlegen lassen. Was die Kandidaten selbst zu ihrem Anforderungsprofil sagen.