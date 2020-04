Auflösung am Mittwoch : Stimmen Sie jetzt noch für Borussias beste elf Spieler

Jupp Heynckes (von links), Günter Netzer, Berti Vogts und Rainer Bonhof bekommen Stand Montagmittag einen Platz in Borussias bester Elf. Foto: Karsten Kellermann

Mönchengladbach Bis einschließlich Dienstag haben Sie noch die Möglichkeit, für Borussias beste Elf abzustimmen. Hier bekommen Sie einen Zwischenstand und die Chance, Ihren Favoriten noch Ihre Stimmen zu geben.

Unsere Redaktion will herausfinden, wie die beste Elf von Borussia Mönchengladbach in den vergangenen 50 Jahren seit der ersten Meisterschaft 1970 nach Meinung unserer Leser aussieht. Dafür haben wir Ihnen in den vergangenen Tagen unsere Favoriten für die einzelnen Positionen zur Wahl gestellt – mit der Gewissheit, dass es auch Spieler in Borussias Historie gibt, die ebenfalls das Zeug für diese Wahl gehabt hätten – und Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihre Stimmung abzugeben.

Am Mittwoch werden wir sowohl im Print als auch online die Elf zeigen, die die meisten Stimmen bekommen hat. Sie haben also noch bis einschließlich Dienstag die Möglichkeit, Ihre Favoriten zu wählen. Hier haben Sie nochmal eine Übersicht über die einzelnen Positionen und die Anwärter auf einen Platz in Borussias bester Elf der vergangenen 50 Jahren, sortiert nach Rangfolge der abgegebenen Stimmen (Stand Montag, 15 Uhr).

Torhüter: 1. Marc-André ter Stegen, 2. Wolfgang Kleff, 3. Uwe Kamps, 4. Yann Sommer, 5. Jörg Stiel, 6. Uli Sude, 7. Kasey Keller, 8. Wolfgang Kneib.

Innenverteidiger: 1. Martin Stranzl, 2. Patrick Andersson, 3. Andreas Christensen, 4. Matthias Ginter, 5. Wilfried Hannes, 6. Hans-Günter Bruns, 7. Dante, 8. Tony Jantschke.

Außenverteidiger: 1. Berti Vogts, 2. Rainer Bonhof, 3. Filip Daems, 4. Stefan Lainer, 5. Thomas Kastenmaier, 6. Marcell Jansen, 7. Oscar Wendt, 8. Michael Frontzeck.

Zentrales Mittelfeld: 1. Günter Netzer, 2. Lothar Matthäus, 3. Stefan Effenberg, 4. Denis Zakaria, 5. Granit Xhaka, 6. Christian Kulik, 7. Hans-Jürgen Wittkamp.

Außenbahn: 1. Allan Simonsen, 2. Juan Arango, 3. Herbert Wimmer, 4. Patrick Herrmann, 5. Ewald Lienen, 6. Ulrik le Fevre, 7. Peter Wynhoff, 8. Thorgan Hazard.

Stürmer: 1. Jupp Heynckes, 2. Marco Reus, 3. Hans-Jörg Criens, 4. Uwe Rahn, 5. Raffael, 6. Oliver Neuville, 7. Herbert Laumen, 8. Heiko Herrlich.



Hinweis: In einigen Fällen mussten wir eine Entscheidung treffen, welchen Spieler wir welcher Position zuordnen. Daher können bei einigen Akteuren Unstimmigkeiten entstehen, da sie auf verschiedenen Positionen eingesetzt wurden.