Nächstes Leihgeschäft steht vor dem Abschluss : Villalba folgt wohl Poulsen nach Österreich

Mönchengladbach Julio Villalba kam in Gladbach bislang nur zu einem Pflichtspieleinsatz im Profiteam. Nun wird er ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Er wird wohl wie Andreas Poulsen nach Österreich wechseln.

Julio Villalba will sich bei Borussia Mönchengladbach durchsetzen. Das sagte er kurz vor der Winterpause im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings ließ er offen, ob es auch einen anderen Weg geben könnte. Schließlich will er unbedingt spielen. Das wird er in der Rückrunde tun, allerdings nicht bei Borussia, sondern wohl in Österreich. Der 21 Jahre alte Stürmer steht wohl vor einem Wechsel zum SCR Altach. Das spekulieren die „Voralberger Nachrichten“.