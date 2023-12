Bengalos beim Derby Borussia muss zweite Pyro-Strafe der Saison bezahlen

Was Borussia Mönchengladbach für die Bengalos im Gästeblock bei Union Berlin zahlen muss, wird der Verein erst im nächsten Jahr erfahren. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) arbeitet aktuell noch Vergehen ab, die deutlich weiter zurückliegen. So wurde Borussia am Montag mit einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro belegt, weil Fans beim Derby in Köln am 22. Oktober „mindestens vier Rauchtöpfe und acht Bengalische Feuer“ abgebrannt haben.