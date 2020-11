Borussias Kapitän : Stindl weiß, wie der Heimsieg in der Königsklasse geht

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk) 20 Bilder Das ist Lars Stindl

Mönchengladbach Vor fünf Jahren schoss Kapitän Lars Stindl Borussia zum 4:2 gegen Sevilla. Es war der erste Sieg im eigenen Stadion in der Champions League. Nun soll gegen Donezk zum zweiten Mal in der Königsklasse im Borussia-Park gewonnen werden.

Es war am 25. November 2015, also fast auf den Tag genau vor fünf Jahren, als Lars Stindl zum zweiten Mal in seiner ersten Saison bei Borussia Historisches fabrizierte. Zunächst hatte er gegen Manchester City das erste Tor der Gladbacher überhaupt im Format Champions League erzielt, da jedoch gab es noch ein 1:2. Doch gegen den FC Sevilla traf Stindl doppelt und war, inklusive eines Assists, damit federführend für den 4:2-Erfolg verantwortlich, den ersten Sieg Borussias in der europäischen Königsklasse. Es ist bis heute indes auch der einzige Heimsieg in der Champions League, den es im Borussia-Park gab. Das indes soll sich ein halbes Jahrzehnt nach dem Erstling ändern.

„Es wird Zeit, dass es den zweiten Sieg gibt. Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind und sind sehr gewillt, die drei Punkte zu holen“, sagte Stindl. Dass sich der Sevilla-Triumph genau am Datum des Heimspiels gegen Schachtjor Donezk (18.55/Dazn) zum fünften Mal jährt, werden Optimisten als ein gutes Omen deuten.

Info Der Kapitän erzielte sechs Tore in 14 Spielen Lars Stindl in der Königsklasse Spiele: 14, Tore: 6 30.9.2015 1:0 beim 1:2 gegen Manchester City 25.11.2015 1:0 und 4:1 beim 4:2 gegen den FC Sevilla 19.10.2016 1:0 beim 2:0 bei Celtic Glasgow 1.11.2016 1:0 beim 1:1 gegen Celtic Glasgow 3.11.2020 5:0 beim 6:0 bei Schachtjor Donezk

Im ersten Champions-League-Spiel der Saison, dem 2:2 in Mailand, war Stindl nur Ersatzspieler. Beim 2:2 gegen Real Madrid und dem 6:0 in Kiew gehörte er zur Startelf. Und es ist stark anzunehmen, dass Rose ihn auch nun von Beginn an spielen lässt. Und das nicht nur, weil er aufgrund seines großen Tages vor fünf Jahren weiß, wie man Heimsiege in der Champions League fabriziert. Stindl ist nicht nur der Kapitän des Team, sondern auch der Kopf und das fußballerische Herz.

Foto: Rheinische Post/Dirk Paeffgen 21 Bilder Borussia trainiert mit Plea vor dem Spiel gegen Donezk

Er ist in diversen Disziplinen begabt: als Balleroberer, als Spielinitiator, als Torschütze, als Teamplayer. „Den willst du immer in deiner Mannschaft haben“, hatte Dortmunds Abwehrmann Mats Hummels zuletzt in seinem Podcast gesagt, was ihm eine Dankes-SMS aus dem Hause Stindl einbrachte. „Ich habe immer versucht, meinen Teams zu helfen, überall auf dem Platz und versuche immer wieder, Situationen für Mitspieler zu kreieren und gemeinsam an den Dingen zu arbeiten“, machte Stindl nun ein wenig Werbung in eigener Sache. Schließlich geht es für den Kapitän auch um einen neuen Vertrag in Gladbach, der laufende endet nach dieser Saison.

Ob er nun gegen Donzek wie zuletzt auf der Zehn spielt oder vielleicht mit Breel Embolo den Job tauscht und zur Neun wird, weil er derzeit vielleicht etwas abgezockter ist vor dem Tor als der Schweizer, das wird sich zeigen. Wer mit ihm vorn Dienst tut, hängt vermutlich von der Fitness Pleas ab. Geben die Ärzte grünes Licht, könnte der Franzose gleich nach seiner Quarantäne-Zeit zurückkehren, anstelle Embolos zum Beispiel.

Foto: Dirk Päffgen 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Donezk aussehen

Dazu Marcus Thuram, der gegen Augsburg zunächst geschont wurde, dann wären einige Herren versammelt, die genau wissen, wie das Runde ins Eckige befördert wird. Plea ist der beste Scorer der Champions League, selbst ein Bank-Dasein würde beeindruckend wirken auf Donezk, schließlich war er beim 6:0 dreifacher Torschütze. Und Thuram, der hat gegen Real beide Tore gemacht.

Kein Borusse hat indes mehr Tore in der Königsklasse geschossen für Gladbach als Stindl. Dass er bei allen drei bisherigen Gladbach-Siegen in der Champions League mit einem Treffer beteiligt war, ist fast logisch: 2015 mit dem Doppelpack gegen Sevilla, dann beim 2:0 in Glasgow 2016 und 2020 auch beim 6:0 gegen Donezk. Allerdings sind Stindl-Heimtore nicht selbstverständlich, denn in der laufenden Spielzeit hat der 32-Jährige nur in fremden Stadien getroffen. Da käme die Borussia-Park-Torpremiere gerade passend zum Fünfjährigen seines großen Tags gegen Sevilla.