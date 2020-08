Stindl bei Borussias Trainingsauftakt : „Wollen an die alten Leistungen anknüpfen“

Mönchengladbach Die Vorbereitung auf die neue Saison hat für Borussia Mönchengladbach begonnen. Kapitän Lars Stindl sprach nach der ersten Einheit über seine persönlichen Ziele und eine mögliche Rückkehr der Fans in die Stadien.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Stindl den Trainingsauftakt jeweils verpasst. Reha statt Rasen lautete sein Programm. 2018 fehlte er mit einem Syndesmosebandanriss, im vergangenen Jahr arbeitete er nach seinem Schienbeinbruch am Comeback. Nun freut er sich darüber, dass er gesund aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Nach dem Auftakttraining sprach Stindl über...

… seinen persönlichen Ziele: „Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich am ersten Trainingstag auf dem Platz stehe und nicht in der Reha bin wie in den vergangenen beiden Jahren. Ich will gesund bleiben, das geht uns allen so. Um Ziele zu formulieren, ist es noch zu früh. Wir wollen gut in die Saison kommen, vor allem eine gute Vorbereitung hinlegen.“