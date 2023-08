Stimmung im Borussia-Park Was sich in der Nordkurve zur neuen Saison verändert hat

Es waren Szenen, die an Siege gegen große Gegner erinnerten, an Europapokal-Abende oder Erfolge gegen Bayern München oder Borussia Dortmund. Mit Beginn der Nachspielzeit erhob sich ein Großteil der Gladbach-Fans am vergangenen Samstagabend von den Sitzen – ein paar taten das, um das Stadion vor dem Abpfiff zu verlassen, die meisten allerdings, um einzusteigen in den Gesang: „Gladbach ist der geilste Klub der Welt!“ Dabei hatten die über 50.000 Fans am Samstag keinen Grund zum Jubeln, die Gäste aus Leverkusen ließen Borussia beim 0:3 keine Chance. Nach dem Spiel gab es allerdings Applaus und Anfeuerungsrufe, die Mannschaft bekam den Rückhalt auch beim Gang in die Kurve zu spüren.