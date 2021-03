Florian Neuhaus (Mittelfeldspieler Borussia)

„Wir hatten uns in der zweiten Halbzeit vorgenommen, genau so weiterzumachen, nur eben die Tore zu machen. Das ist uns nicht gelungen, weil Augsburg mit einem Standardtor in Führung geht. Nach dem 1:1 hatte ich das Gefühl, wir könnten das Spiel drehen. Dem war nicht so, das ist unglaublich bitter, und geht mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Das war ein Scheißtag.“