Christoph Kramer (Mittelfeldspieler): „Es war ein 50:50-Spiel auf Messers Schneide, Dortmund hat das erste Tor gemacht. So eine Situation kann immer passieren. Danach haben wir eine Viertelstunde gebraucht, um uns zu fangen, und hatten eine gute Schlussphase. Wir können jetzt über unsere Leistung reden, aber wir sprechen vom DFB-Pokal und sind nicht weiter. Das ist es, was am Ende steht. Das ist enorm bitter und enttäuschend.“