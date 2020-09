Borussias Trainer Marco Rose : „Dortmund war deutlich effektiver“

Dortmund Borussias Trainer sah in Dortmund ein ausgeglichenes Spiel, das sein Team dennoch klar verlor. „Die Dortmunder waren in beiden 16ern effektiver und stärker“, fasste er die Gründe für das 0:3 im ersten Saisonspiel zusammen.

Marco Rose war zugleich zufrieden und unzufrieden mit dem, was seine Borussen beim 0:3 in Dortmund gezeigt hatten. „Es war eine unglückliche Niederlage für uns“, befand Borussias Trainer. „Aber wir haben deutlich verloren, damit können und wollen wir nicht zufrieden sein. Wir werden das, was wir nicht gut gemacht haben, deutlich ansprechen. Wir wollen Schritte nach vorn machen und das ist einer der Gegner, mit denen wir uns unbedingt messen wollen, es geht ja irgendwann auch in die Champions League. Dafür war es dann in den entscheidenden Momenten zu wenig“, sagte Rose.