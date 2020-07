Bau des Profigebäudes verschoben : Borussia muss wegen Corona auf die Wachstums-Bremse treten

Mönchengladbach In den vergangenen Jahren ist Borussia immer weiter gewachsen, 2019 eröffnete der Klub beispielsweise das Gebäude „Borussia-8-Grad“. Für den nächsten Schritt müssen die Gladbacher aber erst das Ende der Corona-Pandemie abwarten.

Die Corona-Krise sei „nicht existenzbedrohend, aber substanzbedrohend“, sagte Stephan Schippers bei einem Mediengespräch am Mittwoch. Die bisherigen Verluste von 13 Millionen Euro haben bereits die 12,2 Millionen Euro Gewinn, die Borussia im Geschäftsjahr 2019 erzielen konnte, „gefressen“, es werden weitere Minus-Monate folgen, das Ergebnis des Jahres 2020 wird insgesamt im Verlustbereich sein, betonte Schippers. Mit einem Minus von 1,4 Millionen Euro rechnet er pro Spiel, darin sind alle Themen (Zuschauer, Veranstaltungen etc.) inbegriffen. Bis Jahresende, soweit kalkulieren die Gladbacher, stehen 17 Bundesligaspiele an, sechs Partien in der Gruppenphase der Champions League und mindestens ein Pokalspiel. Der Verlust nach 24 Spielen würde nach Schippers’ Rechnung also bei weiteren 33,6 Millionen Euro bis Jahresende liegen. Entsprechend muss der Klub auch handeln.