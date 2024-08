Nach 25 Jahren: Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers verlässt den Verein

Nach dem Wiederaufstieg 2008 hatte das Bundesligateam noch die Relegation zu überstehen, legte ab 2011 aber einen beachtlichen Aufstieg hin – bis auf Platz drei und in die Champions League, Letzteres gleich dreimal. In Schippers Amtszeit fällt zudem die Corona-Pandemie, eine Herausforderung von ungekannter Größe. Schippers musste als CEO Borussias Umsatzeinbußen über 150 Millionen Euro managen. Nicht nur in dieser Zeit war häufig Schippers‘ wohl bekanntester Satz zu hören: „Wir sind nicht reich, aber gesund.“ In diesem Zustand übergibt er an seinen Nachfolger, im April hatte Schippers erstmals seit vier Jahren schwarze Zahlen präsentieren können.