„Haben uns weltweit Aufmerksamkeit beschert“ : Schippers blickt auf Borussias „Pappkameraden“ zurück

Mönchengladbach Die Bilder der „Pappkameraden“ im Borussia-Park gingen um die Welt. Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers hat sich zum Ende des Jahres noch mal zur Aktion geäußert.

Der 23. Mai 2020 war der Tag, an dem sie erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wurden. 12.000 waren es zum damaligen Zeitpunkt beim ersten Heimspiel der Borussen nach dem Re-Start nach der Corona-Pause, der Gegner war Bayer Leverkusen (1:3). Am Ende sollten es über 20.000 sein. Die Rede ist von den „Pappkameraden“, die während der Geisterspiele am Ende der vergangenen Saison ihren Platz auf den Tribünen im Borussia-Park hatten.