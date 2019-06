Versprechen von Geschäftsführer Schippers : „Keine Bestrebungen, am Namen des Borussia-Parks irgendetwas zu ändern“

Seit der Saison 2004/2005 ist der Borussia-Park die Heimstätte von Borussia Mönchengladbach. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Mönchengladbach Nachdem Werder Bremen die Rechte an seinem Stadionnamen für die nächsten zehn Jahre verkauft hat, ist Borussia neben Union Berlin und Hertha BSC der einzige Bundesliga-Klub ohne Namenssponsor. Und das ändert sich so schnell auch nicht.

„Borussia-Park“ ist ein Stadionname, der dem Klub und seinen Fans enorm wichtig ist in Mönchengladbach. Eben keine Arena mit dem Namen eines Sponsoren. Es ist ein Symbol für Tradition, ein Wert, der bei den Gladbachern hoch im Kurs steht. Neben den beiden Berliner Klubs Hertha und Union sind sie der einzige Verein in der Bundesliga, der in der kommenden Saison in einem Stadion ohne Namenssponsor spielen wird, nachdem Werder Bremen kürzlich die Rechte an seiner Arena für zehn Jahre verkauft hat und dafür jährlich drei Millionen Euro kassiert. Künftig spielt das Team im „Wohninvest Weserstadion“.

Borussia verzichtet bislang auf solche Einnahmen, auch wenn es in der Vergangenheit schon die Gelegenheit gab. An dieser Einstellung hält der Klub auch jetzt fest. „Es gibt derzeit keine Bestrebungen, am Namen des Borussia-Parks irgendetwas zu ändern. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung auf unserem Gelände, und für unsere Fans ist der Borussia-Park längst zu einem Stück Heimat geworden“, sagt Gladbach-Geschäftsführer Stephan Schippers im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Geschäftsanteil im Fußballsport steigt zwar seit langem, die Vereine steigern ihre Umsätze und müssen Wege finden, um etwa die immer horrenderen Transfersummen für neue Spieler bezahlen zu können. Doch Borussia setzt dabei weiter auf Tradition, hält daran fest. Das ist auch ein Erfolgsrezept des Klubs, der vor wenigen Wochen auf dem Stadiongelände ein vereinseigenes Museum eröffnet hat.

Der „Bökelberg“ war von 1960 bis zum Ende der Saison 2003/2004 die Heimstätte der Gladbacher und wurde zum Kult-Stadion. Auch mit dem Borussia-Park haben sich die traditionsliebenden Fans des Fünften der abgelaufenen Saison identifiziert. Daher soll das Stadion auch so lange wie möglich „Borussia-Park“ heißen. Dass es irgendwann zu einem solchen Geschäft kommt, ist nicht ausgeschlossen. In diesem Fall würde die Bezeichnung „Borussia-Park“ sicher im neuen Stadionnamen enthalten sein.

Doch selbst dieses Szenario ist nur ein äußerst theoretisches. Summen wie die in Bremen würden in Mönchengladbach sicherlich nicht dazu führen, dass das eigene Stadion den Namen eines Geldgebers erhält. Stattdessen blickt sich Borussia in anderen Feldern um, um seinen Umsatz, bestenfalls natürlich auch seine Gewinne, zu steigern.

Im Oktober eröffnete Borussia beispielsweise ein Büro in Shanghai, um auf dem chinesischen Markt zu wachsen. Nach der abgelaufenen Saison reiste der Gladbacher Tross (insgesamt etwa 60 Leute) nach China, absolvierte dort nicht nur sportliche Termine wie Trainingseinheiten und ein Testspiel gegen Guangzhou RF (4:0), sondern auch etliche Marketing-, Sponsoren- und Medientermine. „China ist nicht nur als Markt hochattraktiv und erfolgversprechend, sondern auch als Land hochinteressant“, sagte Schippers kürzlich im „Kicker“.

Doch auf einen sofortigen Effekt der Erweiterung des eigenen Geschäfts auf dem asiatischen Markt erwartet der Geschäftsführer nicht. „Es ist ein langer Weg, um in China erfolgreich zu sein. Aber er lohnt sich für einen deutschen Klub. Natürlich wollen wir mittelfristig mit diesem Engagement Geld verdienen. Aber das wird nur über den Weg der Nachhaltigkeit funktionieren“, sagte Schippers weiter.