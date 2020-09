Schweizer soll noch gehen : Borussia stellt Michael Lang ins Schaufenster

Mönchengladbach Die Borussen haben zuletzt nochmal klargestellt, dass Michael Lang zu den Profis gehört, die sich einen neuen Verein suchen dürfen. Im Pokal kam der Rechtsverteidiger zum Einsatz – auch damit sich die Transfer-Situation verbessert.

Max Eberl hatte in der vergangenen Woche nochmal klargemacht, dass es Spieler bei Borussia gibt, die sportliche Probleme haben könnten, sofern sie in Gladbach bleiben. Über die Situation von Michael Lang, Keanan Bennetts und Julio Villalba sagte Borussias Sportdirektor: „Sie werden es in dieser Saison schwer haben, Spielzeiten zu bekommen. Bislang gibt es aber noch keine Interessenten. Sollten sie bei uns bleiben, sind sie vollwertige Mitglieder des Kaders.“