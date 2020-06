Diskussionen zwischen Verein und Außenstehenden : Der Streit um Borussias Saisonbewertung

Mönchengladbach In den vergangenen Tagen wurde darüber debattiert, ob Gladbach zu schnell zufrieden ist. Tatsächlich steckt der Verein gerade zwischen Stolz über das Erreichte und möglichem Frust über das, was verpasst werden könnte. Doch das ist kein Widerspruch.

Schafft es Borussia in die Champions League? Diese Frage wird im Moment heiß diskutiert. Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Gladbacher einen Punkt hinter den viertplatzierten Leverkusenern, die sie noch überflügeln müssen. Die Gefahr ist entsprechend groß, dass die Borussen das Ziel, das sie seit einigen Wochen offen kommunizieren, die Champions League, verpassen. Dabei war Gladbach in dieser Saison achtmal Tabellenführer und verbrachte zwischen dem 7. und 30. Spieltag nur eine Partie als Team, das nicht unter den Top vier steht.

Zu dieser Diskussion gehört aber nicht nur der Fakt, ob Borussia es schafft, sondern die Bewertung des mittlerweile Worst-Case-Szenarios, da dem Team von Trainer Marco Rose der fünfte Platz schon sicher ist. Viele Experten haben zuletzt betont, dass es ihrer Meinung nach eine Enttäuschung wäre, wenn es Gladbach nicht in die Champions League schaffen sollte. Zu groß war die Chance, diese zu erreichen. Auf der anderen Seite wehren sich die Borussen häufig, dass man von ihr nicht den Einzug in die Königsklasse erwarten darf, weil die finanziellen Mittel deutlich geringer ausfallen als bei den Konkurrenten wie Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Auch Klubs wie den VfL Wolfsburg führen die Gladbacher Verantwortlichen in diesem Kontext gerne an. Sie wollen damit klarmachen, dass der Verein in Tabellenregionen mitspielt, die rein von den Möglichkeiten gar nicht möglich wären.