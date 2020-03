Analyse zu Gladbachs Situation : Wegen Leverkusen hat Borussia deutlich mehr Druck im Derby

Mönchengladbach Dadurch, dass Leverkusen an Borussia vorbeigezogen ist, hat sich das verschobene Derby als Nachteil entpuppt. Nun steht Gladbach gegen den 1. FC Köln schon unter Druck.

Erstmals seit dem siebten Spieltag logiert das Team von Marco Rose nicht mehr auf einem Champions-League-Rang. Wegen des eigenen 1:2 gegen Borussia Dortmund und des 4:0 von Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt sind die Gladbacher auf Rang fünf abgerutscht nach so langer Zeit in den obersten Chargen der Tabelle.

Nun werden die, die es mit Borussia halten, laut ausrufen: „Ha, so ein Quatsch! In der wahren Tabelle, in der das bis jetzt (es sei denn, wegen des Coronavirus’ ändert sich das noch; Anm. d. Red.) am Mittwoch nachzuholende Derby gegen den 1. FC Köln schon eingerechnet ist, steht Borussia mit 49 statt 46 Punkten doch vor Bayer.“ Aber so einfach ist es eben nicht. Das werden alle Borussen sowie Manager Max Eberl und auch Trainer Marco Rose dick unterstreichen. Wer zu sorglos an dieses Spiel herangeht, der hat den ersten Schritt hin zu einer großen Enttäuschung getan.