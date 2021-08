Kein Zittern mehr wegen Inzidenz : Im Borussia-Park gibt es gegen Bielefeld wieder Stehplätze

Fans von Borussia Mönchengladbach beim Heimspiel gegen den FC Bayern. Foto: dpa/Federico Gambarini

Service Für den 12. September gegen Arminia Bielefeld darf Borussia Mönchengladbach noch 2000 Tickets mehr verkaufen als zum Auftakt gegen den FC Bayern. Doch ein Kontingent geht nach Bielefeld, die Gästefans kehren zurück in den Borussia-Park. Diese Regeln gelten sonst noch.

Es heißt oft, das Fußballgeschäft sei so schnelllebig. Doch die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie stehen dem oft in nichts nach. Noch vor drei Wochen mussten Borussias Fans und der Verein bangen: Die Inzidenz in der Mönchengladbach durfte vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern nicht zu früh den Wert von 35 überschreiten. Sonst hätte die Zuschauerzahl im Borussia-Park von 23.000 auf 19.000 reduziert werden müssen und statt der 3G- hätte die 2G-Regel gegolten: Nur Geimpfte und Genesene hätten dann noch Zutritt zum Bundesliga-Auftaktspiel gehabt. Die Inzidenz blieb im Rahmen, kletterte erst durch Nachmeldungen für den relevanten Tag über 35 – und 23.000 Fans, ob geimpft, genesen oder getestet, erlebten einen mitreißen Fußballabend im Stadion.

Am Montag lag die Inzidenz in Mönchengladbach bei 156,7, beinahe so hoch wie auf dem Höhepunkt der dritten Welle im Frühjahr. Doch mit Blick auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am 12. September um 19 Uhr wird es keine erneute Zitterpartie geben. Die neue Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen legt fest, was bis zum 17. September gilt. Und das bedeutet für alle Borussia-Fans, die gegen Bielefeld ins Stadion wollen, gute Nachrichten.

Es wird weiter die 3G-Regel gelten. Andere NRW-Vereine wie Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen hatten bereits vor dem Saisonstart verkündet, nur noch Geimpfte und Genesene in ihre Stadion zu lassen, in Gladbach wird es anders gehandhabt werden. Die Verteilung der Bändchen an alle, die ihren Nachweis erbracht haben, im Umfeld des Borussia-Parks soll gegen Bayern sehr gut funktioniert haben. Der Verein hatte dazu viele zusätzliche Helfer engagiert.

Außerdem wird es erstmals seit dem letzten Spiel vor Corona gegen Borussia Dortmund am 7. März 2020 wieder Stehplätze geben. Dadurch steigt die Zuschauerzahl auf 25.000, mehr geht aktuell nicht. Allerdings bekommt die Arminia ein Kontingent. „Zu Sportgroßveranstaltungen dürfen höchstens 25.000 Zuschauende (einschließlich Geimpfte und Genesene) zugelassen werden, wobei oberhalb einer absoluten Zahl von 5000 Zuschauenden die zulässige Auslastung bei höchstens 50 Prozent der regulären Höchstkapazität liegen darf“, heißt es in der Verordnung, die in der neuen Version auf acht Seiten geschrumpft ist. Die Inzidenzstufen haben ausgedient.

Genaue Infos zum Vorverkauf fürs Bielefeld-Spiel folgen im Verlauf dieser Woche. Dauerkarteninhaber sollen wieder ein Vorkaufsrecht haben. Gegen Bayern waren nach dem folgenden Mitgliederverkauf allerdings noch mehrere Tausend Tickets in den freien Verkauf gegangen. Für den 12. September werden dann auch wieder die normalen Preise gelten, gegen den Rekordmeister war, bis auf den Unterrang der Nordkurve, wie üblich ein Topzuschlag von 20 Euro erhoben worden.

Bereits an diesem Sonntag wird es einen weiteren Schritt geben, der mehr an den Zustand vor der Pandemie erinnert: Für das Auswärtsspiel bei Union Berlin hat Borussia 1190 Gästetickets erhalten. So werden erstmals seit langer Zeit Gladbach-Fans offiziell ein Bundesliga-Gastspiel ihrer Mannschaft besuchen. In Leverkusen am Samstag hatten sich dennoch ein paar Hundert Anhänger Karten besorgt.