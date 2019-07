Tagebuch von Borussias Stefan Lainer : „Das Team hat mich gut aufgenommen“

Stefan Lainer (r). Foto: dpa/Matthias Balk

Rottach-Egern Borussias Rechtsverteidiger Stefan Lainer (26) schilderte exklusiv für unsere Redaktion seine Eindrücke aus dem Trainingslager. Zum Abschluss lässt er die Woche am Tegernsee Revue passieren, spricht über Trainer Marco Rose und seinen Lieblings-Koreaner in Salzburg.

Nun ist mein erstes Trainingslager mit Borussia vorbei. Wir hatten eine sehr gute Woche, in der wir viele Trainingsinhalte durchziehen konnten, neue Dinge einstudiert und Automatismen gefunden haben. Beim 5:1 gegen Basaksehir habe ich auch mein erstes Tor für Gladbach erzielt. Jedes Tor ist etwas Besonderes, aber wichtiger ist, dass wir in den Spielen insgesamt eine gute Performance abgeliefert haben. Trotzdem nehme ich durch das Tor ein positives Gefühl für mich persönlich mit. Das Testspiel gegen Rayo Vallecano am Samstag war noch mal eine Herausforderung, weil wir die ganze Woche hart gearbeitet haben und die Beine deswegen schwer waren. Aber wir haben uns gut durchgebissen und das Spiel noch gedreht.

Ich bin in der Woche auch menschlich noch besser ins Team reingekommen. Das ist mir allerdings nicht schwergefallen, weil die Mannschaft mich von Beginn an gut aufgenommen hat. Ich trage dazu meinen Teil bei. So gehört sich das, denn am Ende stehen wir gemeinsam auf dem Platz und gewinnen oder verlieren zusammen. Da muss die Teamchemie passen.

Marco Rose ist in Gladbach als Trainer nicht anders als in Salzburg. Er ist eine sehr authentische Person, er ist geblieben, wie ich ihn am ersten Tag kennengelernt habe. Natürlich hat er die Trainingsinhalte und die Trainingsintensität der Mannschaft angepasst. Gesungen hat der Trainer noch nicht, so wie wir Spieler und die neuen Jungs vom Staff. Ob er es noch macht, bezweifle ich.

Wir haben jetzt erstmal zwei freie Tage. Ich verbringe die Zeit mit meiner Frau in Salzburg, ich bin direkt vom Tegernsee dorthin gefahren. Wir werden dort auch mal zu unserem Lieblings-Südkoreaner „Hibiskus“ gehen. Das ist eine sehr authentische koreanische Küche, so etwas mögen wir gern. Aber es darf auch mal ein schönes Wiener Schnitzel sein. Ich werde mich ansonsten etwas ausruhen, Dienstagabend geht es zurück nach Gladbach. Mittwoch ist wieder Training.

Es hat Spaß gemacht, Euch mit diesem Tagebuch ein wenig an meiner Zeit am Tegernsee teilhaben zu lassen. Für mich war es eine neue Erfahrung. Jetzt steht aber wieder ganz der Fußball im Mittelpunkt.