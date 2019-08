Faktencheck zum Spiel in Mainz : Auf Stefan Lainer wartet viel Arbeit gegen Aarón Martin

Faktencheck zum Spiel in Mainz

Mönchengladbach Bei Mainz 05 will Borussia seinen ersten Sieg der noch jungen Bundesliga-Saison einfahren. Wir haben die wichtigsten zum Auswärtsspiel der Gladbacher zusammengetragen.

Gut möglich, dass Marco Rose seinen Kumpel Sandro Schwarz mit einer 4-3-3-Formation überraschen will. Aufstellung: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Zakaria – Bénes, Neuhaus – Herrmann, Plea, Thuram.

4.500 Fans werden die Borussen nach Mainz begleiten. Tickets sind auch noch am Stadion erhältlich.

Für Mainz hat die Saison äußerst schlecht begonnen. In der Vorbereitung verletzte sich Top-Stürmer Mateta schwer, im Pokal schied das Team in Kaiserslautern (0:2) aus und das erste Bundesliga-Spiel verloren die 05er in Freiburg deutlich mit 0:3. Ihnen droht ein schlimmer Fehlstart.