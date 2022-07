Ansage zum Saisonstart : Lainer will Borussia-Fans wieder stolz machen

Mönchengladbach Stefan Lainer hat kurz vor dem Saisonstart über die Ziele mit Borussia Mönchengladbach gesprochen. In einem Interview äußerte sich der Österreicher außerdem zur neuen Spielidee der Gladbacher unter Daniel Farke und zur Konkurrenzsituation auf seiner Position.

Wer von beiden gegen den SV Oberachern am Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals in der Startelf stehen wird, dürfte selbst Trainer Daniel Farke noch nicht endgültig entschieden haben, schließlich stehen vor dem Pflichtspiel-Debüt als Gladbach-Trainer noch vier Trainingseinheiten an, die erste davon am Mittwochnachmittag, wenn die Vorbereitung auf das Pokalspiel nach zwei freien Tagen beginnt.