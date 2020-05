Gladbachs Rechtsverteidiger : Lainer und Lang verdeutlichen, wie sich Borussia verändert hat

Stefan Lainer spielt seit dem vergangenen Sommer bei Borussia. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Anhand des Vergleichs zwischen Stefan Lainer und Michael Lang, der aktuell an Werder Bremen verliehen ist, ist die Entwicklung des Gladbacher Fußballs erkennbar. Deswegen ist der Schweizer auch nicht mehr gefragt bei Borussia.

Immerhin acht Minuten. So lange spielte Michael Lang, der von Borussia an den Gegner vom Dienstag, Werder Bremen, ausgeliehene Außenverteidiger, beim 1:0-Sieg seines Teams beim SC Freiburg mit. Es waren die ersten acht Minuten, die Lang, 29, im Jahr 2020 spielen durfte. Es passt zur Gesamtsituation des Schweizers in Bremen: Es ist nicht gut gelaufen für ihn.

Da sieht es bei Stefan Lainer, seinem Nachfolger bei Borusssia hinten rechts, schon ganz anders aus. Der Österreicher (27) gehört zu den Leitfiguren im gegenwärtigen Gladbacher Team, nur drei Spiele hat Lainer verpasst.

Vergangenheit und Gegenwart der Borussia-Rechtsverteidiger treffen am Dienstag in Bremen aufeinander, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Lainer spielt wohl deutlich größer ist als bei Lang. Dieser wird nach der Saison nach Gladbach zurückkehren, indes ohne echte Perspektiven. Denn Lang steht als Spieler für eine andere Borussia-Zeitrechnung. Und Lainer personifiziert die Veränderung, die es im Stil der Borussen gegeben hat.

Als Lang 2018 vom FC Basel für 2,8 Millionen Euro geholt wurde, sagte Sportdirektor Max Eberl: „Er ist ein Außenverteidiger mit Offensivdrang und internationaler Erfahrung.“ Als Lainer ein Jahr später kam, hieß es: „Er ist ein dynamischer Außenverteidiger mit einer guten Mentalität und reichlich Erfahrung auf hohem und internationalem Niveau.“

Nur in Nuancen unterscheiden sich die Worte, dennoch wird deutlich, dass die Ausrichtung des Spiels eine andere ist: Dynamik und Mentalität sind Faktoren, die wesentliche Prinzipien des Borussia-Fußballs unter Marco Rose sind.

Lainer ist der Typ Terrier, ein Kämpfer vor dem Herrn also. Berti Vogts hatte diese Art des Fußballs zur Weltklasse gebracht, Lainer wird oft mit dem Ur-Borussen verglichen. Hartnäckigkeit ist eine der Tugenden, die den Österreicher auszeichnen. Und auch eine gewisse Risikobereitschaft. Lang hingegen wurde geholt als ballsicherer Mann, der nach vorn spielen sollte, aber eben in der Ballbesitzvariante mit Bedacht und stets kontrolliert.

Was den Borussen-Fußball angeht, ist Lainer sozusagen der nächste Evolutionsschritt im Vergleich zu Lang. Bevor der Schweizer kam, war der Rechtsverteidiger-Job vor allem konservativ definiert: Nico Elvedi, ein von Haus aus den defensiv denkender Spieler, hatte ihn inne.

Bei Rose haben die Außenverteidiger wie alle Defensiven den klaren Auftrag, nach vorn zu verteidigen, nicht auf den Gegner zu warten, sondern ihn „hoch“ zu attackieren, teilweise in dessen Hälfte. Lainer setzt das konsequent um. Sein Spiel ist weit vertikaler ausgerichtet als das von Lang.

Dass es generell nicht gut für ihn lief bei Borussia, hatte auch mit der Verletzung zu tun, die er sich gleich in den ersten Trainingstagen zuzog. So kam er nie richtig an bei Borussia. Als der Klub dann zwölf Millionen Euro investierte in einen Spieler, der zudem schon lange mit dem neuen Trainer arbeitete, war Lang klar, dass seine Perspektive bei Borussia wenig erbaulich war.

Ende August ging er daher nach Bremen. Statt dort wie erhofft um Europa mitzuspielen, fand er sich aber im Abstiegskampf wieder. Und oft auf der Bank. Insgesamt kann man sagen: Für Lang hätte seit der WM 2018 besser laufen können. Wie es ab Sommer für ihn weitergeht, ist offen.