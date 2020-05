Borussias Lainer über den Restart : „Fußball war und wird nie eine Pflichtaufgabe sein“

Stefan Lainer will in den letzten neun Spielen „mit voller Energie drauflos spielen“. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussias Rechtsverteidiger Stefan Lainer spricht über den Restart der Bundesliga, seine Vorfreude darauf wieder Fußball zu spielen und die Qualitäten von Trainer Marco Rose, die gerade in der Corona-Krise wichtig sind.

Herr Lainer, jetzt gibt es einen fixen Termin, am 16. Mai geht für Sie und Borussia mit dem Spiel in Frankfurt (18.30 Uhr) die Saison weiter. Wie fühlt sich das an?

Lainer Wir sind sehr froh, dass wir wieder Licht am Ende des Tunnels sehen und freuen uns auf den Tag, an dem es wieder losgeht. Wir haben jetzt wieder ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können und versuchen in der kurzen Zeit, uns bestmöglich vorzubereiten.

Das bislang letzte Spiel, das Geisterderby gegen Köln (2:1) war am 11. März – was geht in dieser Zeit verloren?

Lainer Durch das fehlende Mannschaftstraining in den vergangenen Wochen hat man natürlich einen kleinen Teil der Fitness verloren. Man muss nun erst mal wieder richtig in den Rhythmus kommen.

Wie geht es einem Spieler, der sich aufgrund seiner aggressiven Spielweise einen Namen gemacht hat, aber in den vergangenen Wochen nicht aggressiv spielen durfte? Wie sehr freuen Sie sich auf packende Zweikämpfe?

Lainer Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder richtigen Fußball spielen können. Dazu gehören einfach eine gewisse Spannung, Aggressivität und Zweikämpfe. Das hat in den letzten Wochen alles gefehlt. Und ich freue mich natürlich auch, wieder die eine oder andere Grätsche auspacken zu können.

Es gab nun die ersten Corona-Tests bei Borussia. Wie mulmig war das Gefühl, vielleicht betroffen zu sein?

Lainer Ich hatte gar kein mulmiges Gefühl, weil ich sehe, wie professionell der ganze Verein und die Mannschaft mit der Situation umgehen. Kompliment, wie wir das bis hierhin geregelt haben. Durch die ganzen getroffenen Maßnahmen verspüre ich keine Angst, sondern fühle mich sicher.

Wie sehr ist die Fortführung der Bundesliga eine Pflichtaufgabe aus Sicht der Spieler und wie sehr Vergnügen?

Lainer Fußball war nie und wird nie eine Pflichtaufgabe sein, er ist und bleibt meine Leidenschaft. Von daher freue ich mich sehr, wie sich die Dinge entwickelt haben, dass wir wieder richtig trainieren dürfen und sehr bald wieder spielen werden. Und natürlich ist uns auch bewusst, dass wirtschaftliche Existenzen an der Fortführung der Bundesliga hängen.

Wir haben den Eindruck, dass Marco Rose der richtige Trainer in solch einer Situation. Sehen Sie das auch so?

Lainer Ja. Marco Rose ist ein sehr authentischer Trainer. Er ist transparent und geht ehrlich mit allen um, die Kommunikation ist offen, er spricht die Dinge an, wie sie sind. Er wirkt durch seine Art darauf hin, dass wir alle verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen und uns korrekt verhalten. Gemeinsam mit Max Eberl und den anderen Verantwortlichen hat er die schwierige Situation bis hierhin gut gemanagt.

Info Lainer kam im Sommer 2019 von RB Salzburg Stefan Lainer kam im Sommer 2019 für 12 Millionen Euro von RB Salzburg. Er ist der sechste Österreicher in Gladbach. Hinzu kommt Bernd Krauss, der zwischenzeitlich Österreicher war.

Hertha-Spieler Salomon Kalou hat ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, dass sich dort nicht an die Corona-Regeln gehalten wird. Wie ist das bei Borussia?

Lainer Bei uns wurde, wie gesagt, bislang sehr professionell und verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen.

Wie sehr ärgert man sich als Kollege, wenn der Profifußball in ein solches Licht gerückt wird?

Lainer Ich will diesen einen speziellen Fall gar nicht bewerten. Generell steht der Fußball sehr in der Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit sehr groß ist und viel darüber diskutiert wird. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein.

Mittlerweile gab es die ersten Gehaltsabrechnungen mit den Kürzungen, für die sich das Team entschieden hat. Hat der Blick auf den Gehaltszettel geschmerzt?

Lainer Nein, denn wir haben ja sehr früh, sehr bewusst und gemeinschaftlich entschieden, dem Verein in der aktuellen Situation zu helfen, indem wir auf Teile unseres Gehalts verzichten.

Wie hilfreich ist es bei der Bewältigung dieser Krise, dass Borussia noch hohe sportliche Ziele hat?

Lainer Es ist wichtig, auch in der aktuellen Situation sportliche Ziele zu haben, weil wir dadurch auf etwas hinarbeiten und versuchen, das Maximum aus der Saison herauszuholen.

Borussia wurde vor 50 Jahren erstmals Meister, dazu gibt es eine Ausstellung. Schauen Sie sich so etwas an?

Lainer Die Sonderausstellung habe ich noch nicht gesehen, aber ich war bereits in der Fohlenwelt. Sie ist absolut empfehlenswert, es lässt sich dort richtig emotional in die Vergangenheit eintauchen. Für mich war es auch sehr lehrreich, ich habe viele Dinge über den Verein erfahren, die ich noch nicht wusste. Die Ausstellung der Pokale und Meisterschalen habe ich dabei natürlich auch gesehen. Da ist mir so richtig die große Vergangenheit des Vereins bewusst geworden, der wir natürlich gerecht werden wollen.

Glaubt man einigen Experten, kann sich die Geschichte wiederholen. Sie sagen, dass die Tabelle nun nochmal ordentlich durchgemischt wird, Borussia wird wieder als möglicher Titelkandidat gehandelt – wie schätzen Sie die Chancen auf die Meisterschaft ein?

Lainer Die Situation ist schwierig für alle Mannschaften, sie ist für alle neu. Von daher ist es schwierig einzuschätzen, wie der weitere Saisonverlauf sein wird. Wir versuchen uns jedenfalls bestmöglich auf die Situation einzulassen und vorbereitet zu sein, wenn es wieder losgeht. Es besteht die Chance auf alle möglichen Plätze und wir wollen das Beste herausholen.

Sie sind der Anchorman für das Mint-farbene Sondertrikot. Gefällt es Ihnen? Spielen Sie darin nächste Saison in der Champions League?

Lainer Ich hoffe, dass wir nächste Saison in der Champions League spielen werden. Soweit ich weiß, handelt es sich bei dem Sondertrikot aber um ein limitiertes Trikot, in dem wir in dieser Form in der nächsten Saison nicht spielen werden. Es gefällt mir aber sehr gut.

„Unzähmbar“ steht auf dem Trikot - wäre das auch das Borussen-Motto für den Rest der Saison?