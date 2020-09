Länderspiel-Bilanz : Borussen fallen auf und bleiben sieglos – bis auf einen

Mönchengladbach Aus persönlicher Sicht sind die Länderspielreisen für mehrere Borussia-Profis erfolgreich gelaufen, für ihre Teams dagegen kaum. Nur Stefan Lainer landete mit Österreich einen Sieg.

Zehn Borussen waren auf Länderspielreise, mit Hannes Wolf hat am Dienstagabend der letzte von ihnen einen internationalen Auftritt gehabt. Bei der U21 Österreichs setzte er einen Trend der vergangenen Tage fort: Die Gladbacher fielen immer wieder auf, legten vor allem gerne auf, blieben unterm Strich aber recht erfolglos. In zehn Spielen mit Fohlen-Beteiligung gab es einen einzigen Sieg.

Yann Sommer: Das erste Gegentor beim 1:2 gegen die Ukraine ging auf seine Kappe, einen Schuss von halbrechts ließ er nach vorne abprallen. Gündogans Schuss von der Strafraumkante im Duell mit dem DFB-Team war dagegen scharf und äußerst platziert geschossen, später hielt er stark gegen Julian Draxler. Vielleicht darf sich Sommer, der in Borussias Testspielen nur 45 Minuten lang zum Zug kam, ganz in Ruhe auf den Bundesligastart gegen Borussia Dortmund (19. September, 18.30 Uhr) vorbereitet. Im Pokal gegen den FC Oberneuland könnte Tobias Sippel eine Chance bekommen .

Nico Elvedi: Trotz der Niederlage in der Ukraine erhielt der Innenverteidiger gute Kritiken, gegen Deutschland machte er ebenfalls ein sauberes Spiel. An ihm führt in der „Nati“ kein Weg vorbei. Elvedi bekam 180 Minuten Matchpraxis und ist bereit für den Saisonstart mit Borussia.

Michael Lang: Seine Nominierung war eher überraschend gewesen. Weniger überraschend kam Lang in beiden Spielen nicht zum Einsatz. Zurück in Gladbach dürfte es selbst mit einem Bankplatz schwierig werden für den Außenverteidiger.

Stefan Lainer: Österreichs 2:1 gegen Norwegen war der einzige Sieg, den ein Gladbacher Nationalspieler erlebte. Und Lainer, der 90 Minuten zum Einsatz kam, konnte schon mal üben, wie Dortmunds Stürmer Erling Haaland zu besiegen ist (der dennoch traf). Weniger erfolgreich verlief das Heimspiel gegen Rumänien, wo Lainer immerhin – typisch für Borussen in der Länderspielpause – als Vorbereitung des Anschlusstreffers zum 2:3-Endstand in Erscheinung trat.

Kaan Kurt: Am Freitagabend beim letzten Borussia-Test in Venlo saß der Rechtsverteidiger schon wieder auf der Bank und kam in der Schlussphase rein. Am Vortag hatte Kurt 78 Minuten bei der Niederlage der deutschen U20-Auswahl gegen Dänemark (1:2) auf dem Platz gestanden.