EM-Teilnehmer Lainer ist zurück : Hütter bringt bei Borussia „frischen Wind“ und „Intensität“ rein

Harsewinkel Inzwischen ist mit Stefan Lainer der zweite EM-Teilnehmer im Trainingslager der Borussen eingetroffen. Der Österreicher freut sich über die Zusammenarbeit mit seinem Landsmann Adi Hütter und hat gleich nach dem ersten Training schon Erkenntnisse gewinnen können.

…das, was in den nächsten Wochen wichtig sein wird Wir müssen uns finden. Möglicherweise gibt es noch die eine oder andere Veränderung im Kader. Dann wollen wir eine eingeschweißte Gruppe sein und in der Vorbereitung den Grundstein für die Fitness legen, um anzugreifen. Was möglich ist, ist jetzt noch schwierig abzuschätzen. Man muss auch schauen, wie letztlich unsere Mannschaft aussieht.