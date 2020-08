Kostenpflichtiger Inhalt: Borussias Lainer im Interview : „Liverpool wäre mein Traumlos“

Stefan Lainer (rechts) zeigt auch in Harsewinkel seinen Offensivgeist. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Interview Harsewinkel Stefan Lainer spricht im Interview über einen wichtigen Abend in der Türkei und sagt, dass sogar noch Luft nach oben ist in der kommenden Saison. Für die hat er auch schon einen Wunschgegner in der Champions League.