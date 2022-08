Borussen haben Topspiel im Blick : Ein Verteidiger fehlt zum Auftakt der Vorbereitung auf die Bayern

Mönchengladbach Drei Torhüter und 22 Feldspieler der Borussia absolvierten die erste Trainingseinheit der neuen Woche am Dienstag, nur ein Profi konnte nicht mitmachen. Trainer Daniel Farke blickte derweil schon auf die Herausforderung am kommenden Samstag.

In der Regel stoßen Borussias Torhüter in den Trainingseinheiten erst relativ spät zum Rest des Teams. Am Dienstagnachmittag, zum Auftakt der neuen Trainingswoche, war das indes etwas anders. Denn nach nicht einmal der Hälfte der rund zweistündigen Einheit stand eine Spielübung auf drei Tore in einer Art achteckigem Spielfeld an. Da waren viele Abschlüsse garantiert – und damit auch viele Gelegenheiten für die Torhüter, sich auszuzeichnen.

Dass Yann Sommer am kommenden Samstag ebenfalls viel zu tun bekommt, ist anzunehmen beim Rekordmeister Bayern München, bei dem Borussia um 18.30 Uhr zum Topspiel des vierten Spieltags antritt. „Bayerns Start ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn man sich die Topligen derzeit anschaut, sind sie wohl das formstärkste und heißeste Team Europas. Aber wir werden auch nicht die weiße Fahne schwenken, wenn wir nach München fahren“, sagte Trainer Daniel Farke.

Der Fokus sei nun zunächst darauf gerichtet eine gute Trainingswoche zu haben. Dazu gehört sicherlich auch immer eine gute Trainingsbeteiligung. Diesbezüglich konnte sich Farke zum Auftakt sicherlich nicht beschweren: Allein Stefan Lainer konnte das Training am Dienstag nicht mitmachen. „Wir hoffen, dass es bei Stevie nur eine Sache von ein, zwei Tagen ist. Sein Quadriceps im Oberschenkel hat sich entzündet und strahlt nun in die Muskulatur aus. Keine Verletzung, nichts Ernstes. Aber das ist etwas, dass er wohl in den letzten Jahren schon mal gehabt hat. Erfahrungsgemäß hält das normalerweise nicht lange an“, sagte Farke.

Im abschließenden Elf gegen Elf auf dem halben Feld nahm Jordan Beyer in einem der beiden Teams für Lainer den Part des Rechtsverteidigers ein. Er wäre wohl auch der Nachrücker in den Kader, würde Lainer im Verlauf der Woche doch noch etwas länger fehlen. Ansonsten standen Farke aber 22 Feldspieler zur Verfügung, dabei waren auch alle Jungprofis, die am vergangenen Wochenende für die U23 bei Preußen Münster zum Einsatz gekommen waren.