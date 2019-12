Fakten zum Spiel gegen Paderborn : Borussia wohl erstmals ohne Lainer

Stefan Lainer (Mitte) musste in Wolfsburg verletzt vom Platz. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Mönchengladbach Weil Stefan Lainer beim VfL Wolfsburg einen Schlag gegen das Knie abbekommen hat, wird er gegen den SC Paderborn wohl ausfallen. Es wäre das erste Spiel, dass Borussias Dauerbrenner verpasst. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengetragen.

Nach Klubangaben fallen die Talente Torben Müsel (Knie-OP) und Andreas Poulsen (Bänderriss im Sprunggelenk) aus. Stefan Lainer (Schlag aufs Knie) ist fraglich, laut Marco Rose sogar „sehr fraglich“. Wahrscheinlich fällt er erstmals in dieser Saison aus.

42.500 Zuschauer werden beim letzten Heimspiel der Borussen in diesem Jahr erwartet.

Fünf von neun Saisonpunkten hat der SC Paderborn aus den vergangenen vier Partien geholt. Das letzte Auswärtsspiel gewann das Team von Steffen Baumgart 1:0 in Bremen. Davor gab es in einem fremden Stadion ein 3:3 in Dortmund nach einer 3:0-Führung. Auch deshalb warnt Rose vor den unangenehmen Paderbornern.

Wer fehlt bei Paderborn?