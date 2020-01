Borussias Lainer erklärt, wie man Leipzig schlägt : „Ohne Messer zwischen den Zähnen gewinnen wir nicht“

Stefan Lainer will gegen RB Leipzig wie in dieser Situation gegen Bremens Leonardo Bittencourt zur Sache gehen. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Stefan Lainer hat in der vergangenen Saison zweimal mit Salzburg gegen RB Leipzig gewonnen. Borussias Rechtsverteidiger setzt in erster Linie auf Aggressivität.

Es ist gut für Borussia, dass Stefan Lainer wieder da ist. Gegen Mainz 05 (3:1) fehlte der Rechtsverteidiger aufgrund einer Gelbsperre, beim Topspiel bei RB Leipzig wird er wieder auf seine angestammte Position zurückkehren. Lainer wird besonders bei dieser Partie eine große Stütze sein, da er doppelter RB-Spezialist ist.

Der 27-Jährige war eine wichtige Stütze bei der Eingliederung des Pressing-Systems von Marco Rose seit Beginn dieser Saison. Lainer kam gemeinsam mit dem Trainer von RB Salzburg an den Niederrhein, er war mit zwölf Millionen Euro der teuerste Neuzugang im vergangenen Sommer. Das hat sich ausgezahlt, der Außenverteidiger wird aufgrund seiner aggressiven Spielweise bereits mit Berti Vogts, dem „Terrier“, verglichen.

Doch nicht nur diese Fähigkeiten werden für Borussia am Samstag wichtig sein, sondern auch die Erfahrungen des österreichischen Nationalspielers. Denn er hat gemeinsam mit Rose die Leipziger in der vergangenen Saison gleich zweimal geschlagen. In der Gruppenphase der Europa League trafen beide RB-Klubs aufeinander, und Salzburg konnte beide Partien (3:2 und 1:0) für sich entscheiden.

„Leipzig war wie heute schon in der vergangenen Saison sehr aktiv gegen den Ball. Zudem haben sie sich nun auch unter dem neuen Trainer (Julian Nagelsmann, Anm. d. Red.) mit dem Ball enorm weiterentwickelt. Deswegen sind sie schwerer ausrechenbar“, sagt Lainer. „Entscheidend ist, dass wir im besten Fall noch intensiver und aggressiver als sie spielen, dass wir noch mehr in die Zweikämpfe gehen. Wenn wir ihnen da den Schneid abkaufen können, hätten wir schon mal viel gewonnen.“

Borussias Rechtsverteidiger fordert also, dass das Team gerade körperlich Zeichen setzt. „Ohne Messer zwischen den Zähnen werden wir dort auf jeden Fall nicht gewinnen“, sagt Lainer. „Und dann müssen wir natürlich mit dem Ball unsere Qualitäten zeigen. Ich glaube auch, dass die ersten Minuten sehr entscheidend sein werden.“

Für Borussia wird es das erste Spiel in dieser Saison sein, in dem sie auf den Tabellenführer der Bundesliga trifft. Selbst standen Lainer und Co. achtmal an der Spitzenposition der Tabelle. Die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren, hat Gladbach am kommenden Wochenende. Dafür braucht es neben einem Sieg bei RB auch einen Punktverlust der Bayern bei Mainz 05. „Das Spiel ist schon etwas Besonders, diese Konstellation haben wir uns natürlich auch erarbeitet. Wir können Leipzig sogar überholen, deswegen ist das ein absolutes Highlight, auf das wir uns alle freuen. Das versuchen wir dann auf den Platz zu bringen“, sagt Lainer. „Leipzig ist eine Top-Mannschaft und ein Punkt wäre ein Erfolgserlebnis. Aber wir wollen immer das Maximum anstreben, auch am Samstag, daher werden wir auf Sieg spielen.“

Mit Lainer, der in den vergangenen Wochen häufiger ausgebremst wurde. Vor der Winterpause verpasste er aufgrund einer Verletzung die beiden letzten Hinrundenpartien gegen Paderborn (2:0) und bei Hertha BSC (0:0). Nun musste er gegen Mainz erneut von der Tribüne aus zusehen. „Es hat schon etwas wehgetan, weil jedes Spiel in der Bundesliga, speziell im Borussia-Park, ist unglaublich von der Kulisse her. Ich will jedesmal spielen und hoffe, dass ich jetzt wieder richtig Gas geben kann.“