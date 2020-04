Stefan Lainer erklärt : Das machen die Borussen im Corona-Geheimtraining

Stefan Lainer (hier im Wintertrainingslager) freut sich, wieder auf dem Platz trainieren zu dürfen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia trainert seit Wochenbeginn wieder auf dem Platz. Stefan Lainer hat nun erklärt, was auf dem Rasen geschieht und wie die Spieler die Corona-Maßgaben umzusetzen versuchen.

Seit Beginn dieser Woche dürfen die Borussen wie die anderen Bundesligisten mit Erlaubnis der Behörden wieder auf dem Platz trainieren. Die Einheiten finden in kleineren Gruppen statt, die sich in jeweils eigenen Kabinen umziehen. Die Trainings finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Vorbereitungen laufen auf einen noch nicht restlos bekannten Zeitpunkt hin. Die DFL plant zwar, die Saison am zweiten Mai-Wochenende mit Geisterspielen fortzusetzen, eine Garantie gibt es aber nicht. Entsprechend schwierig ist die Trainingsgestaltung und entsprechend fragen sich viele: Was machen die Borussen eigentlich jetzt im Training, wo ja auch Körperkontakt vermieden werden soll?

Stefan Lainer hat nun in einem Interview, das die Gladbacher auf ihrer Internetseite veröffentlicht haben, Einblicke in das Geschehen auf dem Platz gegeben. „Es fühlt sich nach einem großen Schritt in Richtung Mannschaftstraining an: Man sieht einige Mitspieler wieder und trainiert wieder mit dem Ball auf dem Platz. Die Kabinen-Atmosphäre, diese gemeinsame Stimmung, ist wieder da, wenn auch aufgrund der Vorgaben natürlich noch nicht ganz so wie sonst“, sagt der Rechtsverteidiger. „Und die Trainingsqualität ist natürlich auch eine ganz andere, als wenn man zu Hause laufen geht. Für uns und unsere Fitness ist es sehr wichtig, dass wir wieder auf dem Platz sind.“

Fünf bis zehn Spieler nehmen immer an den Einheiten teil, die Menge variiert, wobei die Profis nie auf „fremde“ Akteure treffen, sondern in ihrer übergeordneten Gruppe bleiben. „Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, jetzt mal Training in kleinen Gruppen zu haben. Wir trainieren positionsspezifisch, ich bin also mit den anderen Verteidigern in einer Gruppe“, sagt Lainer. „Da kann man noch genauer Abläufe einstudieren, die die Abwehrspieler betreffen. Es lässt sich einfach individual-taktisch noch besser arbeiten und schon einiges machen, das man im Mannschaftstraining vielleicht gar nicht in der Tiefe trainieren kann.“