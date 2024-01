Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf gegen Augsburg aussehen

Florian Neuhaus (offensiver Mittelfeldspieler)

Wer den gesperrten Julian Weigl vertritt, wird die Personalfrage der Woche. Optionen gibt es einige, die positionsgetreue wäre Christoph Kramer – aber auch die beste? Neuhaus könnte in einem 4-2-3-1 auf der Zehn eine Chance erhalten und sich gegen den Ball entweder in einem 4-5-1 zwischen die beiden Sechser fallen lassen oder in einem 4-4-2 in vorderster Front anlaufen.