Aufstellungs-Tipp So könnte Gladbachs Startelf gegen Bayern aussehen

Jonas Hofmann (Rechtsaußen)

Gegen Berlin spielte er zentraler als in den Partien zuvor, am Wochenende dürfte Hofmann aber wieder auf die rechte Außenbahn rücken. In seiner Karriere hat der 30-Jährige bislang dreimal gegen den Rekordmeister getroffen, hinzu kommen fünf Assists. Wird sich allerdings gegenüber der Vorwoche deutlich steigern müssen, um diese Bilanz auszubauen.