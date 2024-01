Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf in Leverkusen aussehen

Nico Elvedi (zentraler Innenverteidiger)

Elvedi hat seinen Platz sicher. In Leverkusen dürfte er wieder als zentraler Part einer Dreierkette gefordert sein. Der Schweizer muss allerdings auch etwas aufpassen – aktuell steht er bei vier Gelben Karten, bei einer weiteren Verwarnung am Wochenende wäre er in München gesperrt.