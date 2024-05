Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf in Stuttgart aussehen

Marvin Friedrich (rechter Innenverteidiger)

So langsam hat sich Friedrich festgespielt in der Abwehr, das tiefere Verteidigen in der Fünferkette kommt ihm zugute. Ihm winkt der siebte Startelf-Einsatz in Folge, allerdings hat er aus dem Frankfurt-Spiel eine Blessur davongetragen und fehlte beim Trainingsauftakt am Dienstag.