Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf in Mainz aussehen

Joe Scally (Rechtsverteidiger)

Zwischen Scally und Stefan Lainer dürfte es in den nächsten Wochen ein Duell geben. In der Abwehr hat Seoane wohl so viele Optionen, dass es Härtefälle gegen Mainz geben muss. Für Scally würde neben seiner ebenfalls ordentlichen Leistung am Wochenende sprechen, dass Borussia dank seiner Flexibilität von einem 4-3-3 nahtlos in ein 3-5-2 wechseln könnte.