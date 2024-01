Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf in München aussehen

Joe Scally (rechter Innenverteidiger)

Bei den Bayern könnte Trainer Gerardo Seoane erneut auf eine Dreier- bzw. Fünferkette setzen. In dem Fall ist der US-Amerikaner erster Anwärter auf den Platz rechts hinten in der letzten Linie. Stefan Lainer kam zuletzt zweimal als Joker, ein Startelf-Comeback ausgerechnet in München ist eher unwahrscheinlich. Aber: Nach der nächsten Gelben Karte ist Scally gesperrt.