Fohlenfutter-Podcast : Die 200. Folge mit Stadionsprecher „Knippi“ und dem großem Saisonrückblick

Mönchengladbach In unserer Jubiläumsfolge treffen die Haupt-Besetzung und die Ur-Besetzung des Fohlenfutter-Podcasts aufeinander: Gemeinsam mit Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz ziehen wir ein Fazit der Saison. Unsere Reporter küren die Gewinner und die Verlierer.

Torsten Knippertz, von allen nur "Knippi" genannt, war am Samstag in Bremen und hat den am Ende wertlosen 4:2-Sieg von Borussia Mönchengladbach bei Absteiger Werder live gesehen. Borussias Stadionsprecher, der einst unseren Fohlenfutter-Podcast mit Karsten Kellermann begann, lässt in der 200. Folge die Saison Revue passieren, die für ihn - "wie Mallorca" - sowohl schöne als auch weniger schöne Ecken gehabt habe. Dazu erzählt "Knippi", wie sehr ihm die Fans in seinem Job als Stadionsprecher fehlen und wie sehr er sich auf ihre Rückkehr freut. Zudem erzählt er, wie es nach dem Abgang von Christian Straßburger mit Borussias "Fohlenradio" weitergeht.Nach "Knippis" Verabschiedung küren unsere Reporter Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann die Gewinner und Verlierer dieser bewegten Gladbacher Saison. Sie ziehen das Fazit der beiden Jahre unter Marco Rose und widmen sich noch mal der These, dass nicht in erster Linie die Abschieds-Ankündigung des Trainers verantwortlich war für den Absturz im Jahr 2021.