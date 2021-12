29. Dezember 1965 : Borussia spielte nur einmal Bundesliga zwischen Weihnachten und Neujahr

Bernd Rupp (l.), hier mit Jupp Heynckes in einem Spiel gegen Alemannia Aachen, traf gegen 1860 München. Foto: denk-mal-zeichen-verlag

Mönchengladbach Auf den Tag genau vor 56 Jahren bestritt Borussia am Bökelberg gegen 1860 München ihre einzige Bundesligapartie zwischen den Feiertagen. Doch das Spiel ist noch aus einem anderen Grund eine Besonderheit in der Gladbacher Vereinsgeschichte.

Bei der Rekordfrage muss sich Borussia auf die Angaben der Fachpresse verlassen. Die ist sich für den 29. Dezember 1965 zumindest einig. So vermerken sowohl der „Kicker“ als auch die damals noch existierende Zeitschrift „Fußballwoche“, dass 38.000 Zuschauer Borussias Heimspiel am Bökelberg gegen den TSV 1860 München sahen. So ist es in dem 2003 erschienenen Buch „Mythos Bökelberg“ notiert. Die Zuschauerzahl an jenem Tag vor nun genau 56 Jahren ist insofern von Bedeutung, als das offizielle Fassungsvermögens des Gladbacher Stadions klar unter 38.000 Fans lag, der Bökelberg dementsprechend überfüllt war. Sehr wahrscheinlich stellte Borussia damit an jenem Tag einen Besucherrekord für ihr altehrwürdiges Stadion auf.

Doch nicht nur aufgrund des Zuschauerandrangs ist das 1:1 am 29. Dezember 1965 eine besondere Partie in Borussias Geschichte: Es ist zugleich bis dato das einzige Bundesligaspiel zwischen Weihnachten und Neujahr für den Klub geblieben. Die Partie des 15. Spieltags musste damals zu jenem Zeitpunkt nachgeholt werden, da drei Wochen zuvor ergiebige Regenfälle dafür gesorgt hatten, dass der Platz unbespielbar war.

Dass sich so viele Fans für die Nachholpartie am einem Mittwoch mit der Anstoßzeit 14 Uhr interessierten, war indes keine Überraschung. Denn mit 1860 München kam das Topteam der Bundesliga zum Bundesliga-Neuling, der ein halbes Jahr zuvor den Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus gefeiert hatte. 13 ihrer bisherigen 16 Saisonspiele hatten die Löwen gewonnen, nur einmal war der Tabellenführer als Verlierer vom Platz gegangen. Die Favoritenrolle war somit vor dem Anpfiff klar verteilt.

Und München ging auch in Führung, ihr Torjäger Timo Konietzka traf nach einem Eckball in der 30. Minute zum 0:1. Doch trotz des Rückstands bewies die junge Gladbacher Mannschaft von Trainer Hennes Weisweiler schon in der ersten Halbzeit, dass sie spielerisch auch mit den Spitzenmannschaften der Liga mithalten konnte. Und nach dem Seitenwechsel wurde der Druck der Borussen – angeführt von ihrem jungen Mittelfeldregisseur Günter Netzer – immer stärker.

Es dauerte indes bis zur 80. Minute, ehe der hochverdiente Ausgleich fiel: Nach einem langen Netzer-Pass setzte sich Bernd Rupp gegen zwei Verteidiger der „Sechziger“ durch und ließ auch Schlussmann Petar Radenkovic keine Chance. Die Löwen mussten sich mit einem Unentschieden gegen den Aufsteiger zufriedengeben – etwas, das ihnen im Rückspiel nochmals passieren sollte. Da reichte es daheim nur zu einem 3:3, wobei Herbert Laumen für die Gladbacher einen Dreierpack schnürte. Kurz darauf feierte 1860 auch ohne Saisonsieg gegen den Aufsteiger den deutschen Meistertitel.

Das 1:1 gegen die Münchner vor 56 Jahren ist zwar bis heute Borussias einzige Bundesligapartie zwischen Weihnachten und Neujahr geblieben, damals war es allerdings noch keine Besonderheit. Denn zuvor in den Oberligazeiten waren Pflichtspiele zwischen den Tagen eher die Regel als eine Ausnahme. So spielte Borussia in den Jahren 1954 und 1955 auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und 1960 trat Gladbach an Silvester zum Nachholspiel beim 1. FC Köln an – und verlor 1:4.

Nach der Gründung der Bundesliga veränderte sich der Terminplan im deutschen Fußball jedoch allmählich. Borussia war nach 1965 nur noch einmal so spät im Jahr aktiv: Am 30. Dezember 1970 absolvierte sie das Wiederholungsspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Alsenborn. Nachdem es beim Regionalligisten nur zu einem 1:1 gereicht hatte, siegte Gladbach daheim 3:1.