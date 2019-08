Schwere Aufgabe in zweiter DFB-Pokal-Runde : Gladbach muss auswärts bei Dortmund ran - Wiedersehen mit Hazard

Thorgan Hazard (r), damals noch Gladbacher, und Dortmunds Mario Götze versuchen an den Ball zu kommen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Mönchengladbach Am Sonntag wurde in Dortmund die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost. Im vergangenen Jahr war zu diesem Zeitpunkt gegen Leverkusen Schluss, diese Saison will es Borussia besser machen. Doch es wird denkbar schwer, sie muss auswärts in Dortmund ran.

Bekanntlich sind die Chancen auf einen Titel im DFB-Pokal am größten, weil es der kürzester Weg bis zum Triumph in einem Wettbewerb ist. Sechs Spiele muss ein Team erfolgreich gestalten, um im Mai den Pokal in die Höhe stämmen zu dürfen. Ein solches Szenario ist der Traum der Borussen, gerade Sportdirektor Max Eberl betonte das schon häufig. 1995 konnte Gladbach letztmals seine Trophäen-Sammlung erweitern, als das Team des damaligen Trainers Bernd Krauss das Pokalfinale in Berlin 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann.

In diesem Jahr soll das bestenfalls wiederholt werden, der heutige Coach Marco Rose hatte bereits betont, im Wettbewerb möglichst weit zu kommen. Das 1:0 in der ersten Runde war dabei ein erster Schritt, einer, der mit viel Mühe getätigt wurde. Die zweite Hürde wurde nun am Sonntag im Fußball-Museum in Dortmund ermittelt. Der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder griff in die Lostrommel und zog die Paarungen. Und aus Sicht der Borussen hätte es deutlich besser laufen können.

Foto: dpa/Marius Becker 15 Bilder Borussia gegen Schalke: die Fohlen in der Einzelkritik.

Denn Gladbach muss bei Borussia Dortmund antreten, dem neuen Klub des ehemaligen Borussen Thorgan Hazard, der im Sommer für 25,5 Millionen Euro zum BVB ging. Auch es Gladbach kaum schlimmer hätte treffen können, will es das Team von Rose trotzdem besser machen als in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs im vergangenen Jahr. Da scheiterte Gladbach an Bayer Leverkusen, an das 0:5 werden sich viele vermutlich noch schmerzlich erinnern. Zuvor war der BSC Hastedt zum Auftakt ein leicht zu bespielender Gegner beim 11:1-Erfolg.