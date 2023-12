Spieltage 19 bis 26 DFL lässt Borussia achtmal am Samstag ran

Das Jahr 2024 beginnt am Sonntag, 14. Januar mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, eine Woche später ist zum Rückrundenauftakt auch der FC Augsburg sonntags zu Gast. Weitere wichtige Termine: Am Karnevalswochenende kommt der SV Darmstadt samstags um 15.30 Uhr in den Borussia-Park, zur gleichen Zeit steigt am 9. März auch das Derby gegen den 1. FC Köln.